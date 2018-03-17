США и Южная Корея согласились продолжать оказывать давление на КНДР

СЕГОДНЯ 05:18 2018-03-17T05:18:52+03:00

От Северной Кореи требуют отказа от ракетной и ядерной программ Фото: REUTERS

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Вашингтон и Сеул согласны в том, что необходимо продолжать оказывать давление на Северную Корею, пока Пхеньян не предпримет шаги по денуклиаризации. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента по итогам встречи исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана и главы МИД Республики Корея Кан Гён Хва.

В американском внешнеполитическом ведомтсве отметили, что от КНДР ждут «убедительных, доступных для проверки конкретных шагов» в направлении отказа от ядерной программы.

Собеседники также сошлись в мнении, что встреча президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может стать исторической возможностью для мирного урегулирования напряженности на Корейском полуострове, передает РИА Новости.

В Госдепе считают, что предложение северокорейского лидера провести переговоры на высшем уровне – это «свидетельство эффективности политики максимального давления».

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 8 марта президент США согласился лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая. Трамп 16 марта в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином еще раз подтвердил, что его администрация ведет подготовку к предстоящим переговорам с главой Северной Кореи.