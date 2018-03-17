СЕГОДНЯ 05:43 2018-03-17T05:43:28+03:00

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Украина готова оказать сопротивление, в случае если Россия нападет на республику. Об этом заявил президент Незалежной Петр Порошекно. По его словам, на Уркаине надуется «девять грамм свинца» для тех, кто «придет с мечом».

«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — заявил Порошенко, выступая в Краматорске.

На своей странице в Facebook он выложил видеозапись своего выступления, и заявил, что ворман «Антитеррористической операции» в Донбассе будет изменен на операцию Объединенных сил, целью которой будет не только обороноспособность страны, но и «освобождение оккупированных территорий».

Ранее 16 марта глава Украины назначил командующего объединенных сил в Донбассе.им стал генерал-лейтенант Сергей Наева.

Как расказывал сайт kp.ru, Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными".