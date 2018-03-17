2018-03-17T06:17:39+03:00
Политика

Турецкие военные опровергли обвинения в авиаударе по больнице в Африне

Сирийские курды сообщили о гибели девяти человек в результате налета авиации Турции
Юлия ДИВЕЕВА
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Турция отрицает обвинения сирийских курдов в авиаударе по больнице АфринаТурция отрицает обвинения сирийских курдов в авиаударе по больнице АфринаФото: REUTERS
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Военно-воздушные силы Турции не наносили авиаудар по больнице города Африн на севере Сирии. Такое заявление распространила пресс-служба турецкой армии.

"Новость о бомбардировке больницы в Африне турецкими вооруженными силами не соответствует действительности. Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы гражданские лица и невинные люди не пострадали", - говорится в микроблоге пресс-службы в Twitter.

Твит пресс-службы армии Турции Фото: СОЦСЕТИ

Твит пресс-службы армии ТурцииФото: СОЦСЕТИ

Об аиваударе по больнице ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на "Силы народной самообороны" (СНС). По данным сирийских курдов, в результате погибли девять человек.

Как сообщал сайт kp.ru, 15 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил Европарламенту на призыв прекратить военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Он заявил, что Анкара не намерена следовать призыву ЕП и будет продолжать воевать на севере арабской республики, пока «не закончит свою работу».

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