СМИ: Глушков мог быть задушен собачьим поводком

СЕГОДНЯ 06:48 2018-03-17T06:48:31+03:00

Журналисты узнали об одной из версий следствия по делу об убийстве компаньона Бориса Березовского

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Следователи, работающие над делом об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова, предполагают, что бизнесмена могли задушить собачьим поводком. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что следователи пока не видят связи между отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и убийством экс-компаньона Бориса Березовского.

Скотланд-Ярд первоначально сначала назвал смерть 68-летнего Глушкова необъяснимой, но после заключения патологоанатомов определило причину смерти как “сдавливание шеи”.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 марта Глушков был найден мертвым в своем доме на юго-западе Лондона. В пятницу Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства предпринимателя.

Ометим, что в России Николай Глушков был заочно приговорен к восьми годам колонии за крупные хищения.