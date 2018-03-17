Си Цзиньпин единогласно переизбран на пост председателя КНР

СЕГОДНЯ 07:24 2018-03-17T07:24:24+03:00

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Китайский политик Си Цзиньпин был единогласно переизбран на пост председателя КНР. Этот пятилетний срок стал для 64-летнего государственного деятеля уже вторым.

Между тем, решение о переизбрание Си Цзиньпина была принято в субботу, 17 марта, депутатами Всекитайского собрания народных представителей. Тайное голосование за выборы лидера КНР проходило в Доме народных собраний.

В ходе заседания Си Цзиньпина также переизбрали на должность главы Центрального военного совета Китая, которая возлагает обязанности по управлению вооруженными силами страны, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что ранее в КНР изменили отдельные статьи конституции, касающиеся главы государства. Так, теперь председатель и вице-председатель Китая могут оставаться на своих должностях неограниченное число сроков в случае их переизбрания.