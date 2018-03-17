В США объяснили кружение вертолета над посольством РФ в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 07:39 2018-03-17T07:39:11+03:00

Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне предположили, что вертолет пытался найти следы "российского вмешательства" в выборы президента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошлой неделе воздушное судно летало вокруг диппредставительства и светило прожектором в окна

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Вертолет, который на прошлой неделе был замечен над территорией российского посольства в Вашингтоне, выполнял задачи правоохранительных органов. Такое заявление сделала сотрудница местного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн.

"Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома (служб) контроля воздушного движения. Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов", — сказала она.

При этом Драйкорн не смогла уточнить к какому именно органу приписан данный вертолет. Между тем, ранее в вашингтонской полиции сообщили, что не располагают информацией о данном воздушно-транспортном средстве, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российские дипломаты тогда в шутку предположили, что вертолет мог искать следы приписываемого Москве вмешательства в выборы президента США.