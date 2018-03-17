2018-03-17T08:10:55+03:00
Звезды

Главу вручающей «Оскар» киноакадемии обвинили в домогательствах

Американская академия кинематографических искусств рассматривает три жалобы на Джона Бейли
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Американской академии кинематографических искусств и наук Джон БейлиПрезидент Американской академии кинематографических искусств и наук Джон БейлиФото: REUTERS
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Президента Американской академии кинематографических искусств и наук 75-летнего Джона Бейли обвиняют в сексуальных домогательствах. Подкомитет присуждающей премию «Оскар» организации во главе с Дэвидом Рубиным рассматривает три отдельные жалобы о преследовании.

«Академия рассматривает любые жалобы конфиденциально для защиты всех сторон. Членский Комитет рассматривает все жалобы, поданные на членов Академии в соответствии с нашими уставом, и после завершения рассмотрения представляет доклады Совету управляющих. Мы не будем далее комментировать эти вопросы до полного завершения разбирательства», - цитирцет издание Hollywood Reporter заявление киноакадемии.

Кинооператор и режиссер Джон Бейли был избран президентом Академии в августе 2017 года. В 2014 году он получил премию американского общества кинематографистов за достижения. Он работал над такими фильмами как «День сурка», «Американский жиголо» и «Как отделаться от парня за 10 дней», «Лучше не бывает», «Этим утром в Нью-Йорке». Награжден «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля за ленту «Мисима: жизнь в четырех главах».

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о громком скандале, который разразился в Голливуде после того. как несколько актрис обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Гильдия продюсеров Америки после этого исключила его пожизненно из своих рядов, а киностудии разорвали с ним контракты.

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