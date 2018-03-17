2018-03-17T08:04:56+03:00
В мире

В США самолет совершил экстренную посадку из-за собаки на борту

Контейнер с псом по ошибке погрузили в один из отсеков пассажирского лайнера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Собаку благополучно вернули хозяинуСобаку благополучно вернули хозяинуФото: REUTERS
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Пассажирский самолет американской авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку после того, как на борту была обнаружена собака.

Уточняется, что инцидент произошел, когда лайнер выполнял рейс из Ньюарка в Сент-Луис. Уже после взлета члены экипажа обратили внимание на то, что в один из отсеков самолета по ошибке погрузили контейнер с собакой внутри.

В результате было принято решение экстренно посадить воздушное судно, чтобы вернуть питомца его хозяину. Животное доставили в Акрон штата Огайо и благополучно отдали владельцу.

Между тем, авиакомпания пообещала выплатить компенсации всем пассажирам данного самолета, передает ABC News.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне на борту другого лайнера United Airlines произошел еще один инцидент с собакой, исход которого оказался более трагическим. Так, стюардесса потребовала от пассажиров рейса Хьюстон - Нью-Йорк убрать своего питомца в багажную полку. По приземлению выяснилось, что животное там задохнулось.

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