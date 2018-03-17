Сенаторы США потребовали от Трампа заблокировать "Северный поток - 2"

СЕГОДНЯ 08:31 2018-03-17T08:31:03+03:00

По их мнению, данный проект увеличит влияние России на Западе и подорвет экономику Украины

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Группа американских сенаторов, состоящая из 39 человек, потребовала от министерства финансов и Госдепартамента добиться блокировки российского проекта "Северный поток - 2". Соответствующее письмо было направлено главе экономического ведомства Стивену Мнучину и первому замгоссекретаря Джону Салливану.

Так, законодатели настаивают на том, что администрация президента США Дональда Трампа должна использовать для остановки строительства газопровода все имеющиеся средства, в том числе закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Иначе, по их мнению, Москва начнет оказывает все более "злонамеренное влияние" на европейские страны, а экономика Украины, при этом, будет подорвана, ведь транзит газа пойдет в обход ее территории.

"Этот год станет решающим для судьбы проекта "Северный поток - 2". Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с администрацией по дополнительным мерам, нацеленным на то, чтобы "Северный поток - 2" никогда не был построен", - приводит The Washington Examiner текст послания.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Госдепе хотят заблокировать строительство магистрального газопровода в рамках оказания поддержки киевским властям.