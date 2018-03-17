В США обеспокоены уязвимостью своих спутников перед Россией и Китаем

СЕГОДНЯ 08:49 2018-03-17T08:49:29+03:00

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В Военно-воздушных силах США сообщили о выявлении множества уязвимостей американских спутников перед Россией и Китаем. В настоящий момент система глобального позиционирования GPS, которая используется Соединенными Штатами, в частности, для наведения высокоточного оружия, может быть выведена из строя более, чем 30 разными способами. Такое заявление сделала глава ведомства Билл Герц во время доклада Конгрессу.

По ее словам, сейчас ВВС США разрабатывают новые спутники, устойчивые к повреждениям. Однако пока нейтрализовать аппараты, обеспечивающие работу GPS, можно как прямым попаданием противоспутникового оружия, так и созданием обычных помех.

Подобные атаки в настоящий момент могут организовать власти России и Китая. Так, по данным Washington Free Beacon, в 2007 году Пекин уже проводил подобные испытания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американцы уже признали космос зоной ведения военных действий, а потому готовятся к созданию космических войск.