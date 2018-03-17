2018-03-17T08:49:29+03:00
Политика

В США обеспокоены уязвимостью своих спутников перед Россией и Китаем

В Вооруженных силах заявили, что сейчас существует множество способов уничтожения данных летательных аппаратов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Министр Военно-воздушных сил США Хизер УилсонМинистр Военно-воздушных сил США Хизер УилсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Военно-воздушных силах США сообщили о выявлении множества уязвимостей американских спутников перед Россией и Китаем. В настоящий момент система глобального позиционирования GPS, которая используется Соединенными Штатами, в частности, для наведения высокоточного оружия, может быть выведена из строя более, чем 30 разными способами. Такое заявление сделала глава ведомства Билл Герц во время доклада Конгрессу.

По ее словам, сейчас ВВС США разрабатывают новые спутники, устойчивые к повреждениям. Однако пока нейтрализовать аппараты, обеспечивающие работу GPS, можно как прямым попаданием противоспутникового оружия, так и созданием обычных помех.

Подобные атаки в настоящий момент могут организовать власти России и Китая. Так, по данным Washington Free Beacon, в 2007 году Пекин уже проводил подобные испытания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американцы уже признали космос зоной ведения военных действий, а потому готовятся к созданию космических войск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Китай выразил США протест в связи с законом о поездках на Тайвань
Трамп об увольнении Маккейба : "Великий день для демократии"
Мигранты пожаловались на жестокое отношение со стороны жителей Парижа
Путин поздравил китайского коллегу Си Цзиньпина с переизбранием
Сенаторы США потребовали от Трампа заблокировать "Северный поток - 2"
Захарова: Россия в ближайшее время сообщит Британии об ответных мерах
В США самолет совершил экстренную посадку из-за собаки на борту
Главу вручающей «Оскар» киноакадемии обвинили в домогательствах
В США объяснили кружение вертолета над посольством РФ в Вашингтоне
Си Цзиньпин единогласно переизбран на пост председателя КНР
Погода в Москве на 17 марта 2018 года: осадков не ожидается
Генпрокурор США снял с должности замдиректора ФБР
СМИ: Глушков мог быть задушен собачьим поводком
Турецкие военные опровергли обвинения в авиаударе по больнице в Африне
Порошенко пообещал припасти девять граммов свинца для войны с Россией
США и Южная Корея согласились продолжать оказывать давление на КНДР
В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов произошел взрыв
ФИФА утвердила использование видеоповторов на ЧМ-2018
В Великобритании во время стрельбы ранена беременная женщина
Гражданин Румынии не смог доказать в суде, что он живой
Погругалец изготовил самые дорогие в мире конфеты