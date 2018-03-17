2018-03-17T08:58:52+03:00
Политика

Путин поздравил китайского коллегу Си Цзиньпина с переизбранием

Ранее политик был единогласно выбран на второй срок в должности председателя КНР
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель ТАСС
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Соответствующая телеграмма была направлена лидеру КНР в субботу, 17 марта.

"Искренне поздравляю вас с переизбранием на должность председателя КНР. Этот выбор Всекитайского собрания народных представителей еще раз подтвердил ваш высокий авторитет", - передает агентство Синьхуа со ссылкой на документ.

Также в телеграмме российский глава выразил уверенность в том, что Москва и Пекин и дальше продолжат успешно сотрудничать по самым различным направлениям в целях повышения благосостояния народов двух стран.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в субботу китайский политик Си Цзиньпин был единогласно переизбран на второй срок в должности председателя республики. Также он вновь занял пост главы Центрального военного совета КНР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Китай выразил США протест в связи с законом о поездках на Тайвань
Трамп об увольнении Маккейба : "Великий день для демократии"
Мигранты пожаловались на жестокое отношение со стороны жителей Парижа
В США обеспокоены уязвимостью своих спутников перед Россией и Китаем
Сенаторы США потребовали от Трампа заблокировать "Северный поток - 2"
Захарова: Россия в ближайшее время сообщит Британии об ответных мерах
В США самолет совершил экстренную посадку из-за собаки на борту
Главу вручающей «Оскар» киноакадемии обвинили в домогательствах
В США объяснили кружение вертолета над посольством РФ в Вашингтоне
Си Цзиньпин единогласно переизбран на пост председателя КНР
Погода в Москве на 17 марта 2018 года: осадков не ожидается
Генпрокурор США снял с должности замдиректора ФБР
СМИ: Глушков мог быть задушен собачьим поводком
Турецкие военные опровергли обвинения в авиаударе по больнице в Африне
Порошенко пообещал припасти девять граммов свинца для войны с Россией
США и Южная Корея согласились продолжать оказывать давление на КНДР
В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов произошел взрыв
ФИФА утвердила использование видеоповторов на ЧМ-2018
В Великобритании во время стрельбы ранена беременная женщина
Гражданин Румынии не смог доказать в суде, что он живой
Погругалец изготовил самые дорогие в мире конфеты