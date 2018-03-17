Путин поздравил китайского коллегу Си Цзиньпина с переизбранием

СЕГОДНЯ 08:58 2018-03-17T08:58:52+03:00

Ранее политик был единогласно выбран на второй срок в должности председателя КНР

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Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Соответствующая телеграмма была направлена лидеру КНР в субботу, 17 марта.

"Искренне поздравляю вас с переизбранием на должность председателя КНР. Этот выбор Всекитайского собрания народных представителей еще раз подтвердил ваш высокий авторитет", - передает агентство Синьхуа со ссылкой на документ.

Также в телеграмме российский глава выразил уверенность в том, что Москва и Пекин и дальше продолжат успешно сотрудничать по самым различным направлениям в целях повышения благосостояния народов двух стран.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в субботу китайский политик Си Цзиньпин был единогласно переизбран на второй срок в должности председателя республики. Также он вновь занял пост главы Центрального военного совета КНР.