2018-03-17T09:23:30+03:00
В мире

Мигранты пожаловались на жестокое отношение со стороны жителей Парижа

Правозащитники зафиксировали рост насилия по отношению к беженцам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во Франции беженцы сталкиваются не только с физическим насилием, но и с сексуальнымВо Франции беженцы сталкиваются не только с физическим насилием, но и с сексуальнымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Парижане стали агрессивнее относиться к мигрантам. Такие результаты показал социологический опрос, проведенный среди беженцев, которые проживают в столице Франции.

В период с 27 по 30 января 2018 года правозащитная организация Refugee Rights Europe задавала вопросы примерно 300 мигрантам. Так, выяснилось, что более трети респондентов столкнулись с жестокими действиями со стороны парижской полиции. При этом, 86% опрошенных подвергались воздействию слезоточивого газа.

Еще 75% беженцев заявили, что сталкивались с оскорблениями со стороны французов, которых чаще всего не устраивала раса оппонентов. Каждый пятый опрошенный признался, что порой конфликты переходили в физическое насилие. Более того, 5% мигрантов назвали себя жертвами сексуального насилия со стороны жителей Парижа, передает The Guardian.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что многие европейцы сильно обеспокоены нашествием беженцев, поскольку с увеличением их числа в странах Запада также стало больше преступлений.

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