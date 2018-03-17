В МИД Японии заявили, что размещение ПРО США не несет угрозы России

СЕГОДНЯ 10:23 2018-03-17T10:23:51+03:00

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В министерстве иностранных дел Японии заверили, что предстоящее размещение американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore на территории островного государства не несет угрозы России. Такое заявление сделал глава ведомства Таро Коно в ответ на высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, что российский дипломат допустил ухудшение отношений между Москвой и Токио в случае размещения ПРО США на территории Японии. Так, например, негативное влияние может быть оказано на диалог по проблеме мирного договора.

"Мы неоднократно и подробно объясняли российской стороне о причинах размещения Японией американских систем Aegis Ashore - это важный шаг для решения ракетной угрозы со стороны Северной Кореи", - цитирует Кано телеканал NHK.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в российском МИД не раз обращали внимание японских коллег на опасность размещения ПРО США на своих территориях.