2018-03-17T11:04:24+03:00
В мире

Гниющие под завалами в сирийской Ракке тела грозят эпидемией

Возглавляемая США коалиция не только препятствует выезду местных жителей в безопасные районы, но и отказывается восстанавливать разбомбленный город
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Более 500 человек погибли в Ракке, подорвавшись на минахБолее 500 человек погибли в Ракке, подорвавшись на минахФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В сирийском городе Ракка в скором времени может вспыхнуть настоящая эпидемия. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

В ведомстве пояснили, что после военных действий международной коалиции во главе с США в данном городе под завалами оказались тысячи боевиков и мирных жителей, тела которых продолжают разлагаться и гнить. В результате регистрируемые сейчас вспышки заболеваний с приходом потепления могут вылиться в опасную эпидемию.

Кроме того, несмотря на то, что относительно безопасными районами в Ракке могут считаться лишь несколько из них, формируемые армией США так называемые органы власти из "Демократической федерации Северной Сирии" насильно заставляют местных жителей оставаться в городе.

Между тем, опасность для сирийцев представляют не только заболевания, но и многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы. Жертвами подрывов уже стали более 500 человек, а американцы все также продолжают препятствовать прибытию в Ракку представителей гуманитарных организаций, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Дамаске поддержали идею создания специальной комиссии по расследованию преступлений международной коалиции в сирийском городе.

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