2018-03-17T11:20:21+03:00
Происшествия

При взрыве в Кабуле погибли три человека, еще четверо пострадали

Ответственность за случившееся на себя взяла радикальная группировка "Талибан"*
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Целью боевиков, предположительно, были сотрудники частной охранной фирмыЦелью боевиков, предположительно, были сотрудники частной охранной фирмыФото: REUTERS
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В субботу, 17 марта, в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого стали три человека, еще четверо получили различные травмы. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Афганистана.

Инцидент произошел примерно в 9:00 по местному времени (7:30 мск) в районе Диспичари возле комплекса, в котором проживают контрактники из других государств. Ответственность за случившееся уже взяли на себя боевики исламистского движения "Талибан"*.

Между тем, по последним данным, целью радикалов были сотрудники частной охранной фирмы и автомобиль. Именно возле него террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, сообщает TOLOnews.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что последователи движения "Талибан"* регулярно устраивают теракты в афганской столице. Так, 20 января боевики напали на отель Intercontinental и взяли заложников. В результате инцидента погибли 18 человек, в том числе украинцы.

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