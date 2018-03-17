Движение в центре Москвы 18 марта будет ограничено из-за концерта

СЕГОДНЯ 12:10 2018-03-17T12:10:27+03:00

В воскресенье в столице временно закроют несколько парковок, а также отменят остановку "Манежная площадь" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье в столице пройдут праздничные мероприятия в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

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В воскресенье, 18 марта, в центре Москвы будет изменена схема движения транспорта. Такие меры принимаются в связи с проведением концерта, приуроченного к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

"Восемнадцатого марта с 14.00 в центральной части Москвы будет изменена схема организации дорожного движения в связи с проведением праздничного концерта "Россия. Севастополь. Крым" на Красной площади", — сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Так, движение по крайней правой полосе будет ограничено на участке Театрального проспекта от улицы Петровка до Лубянской площади.

Временные изменения коснутся и парковок, расположенных в районе Большого и Малого театров. Также в воскресенье автобусы не будут останавливаться на "Манежной площади" по Моховой улице, при этом близлежащие остановки продолжат работать в обычном режиме, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 18 марта в 21:30 в Москве начнется митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с нашей страной. Ведущими мероприятия станут Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова. Также в этот день на Поклонной горе будут развернуты световые инсталляции, посвященные главным событиям годовщины.