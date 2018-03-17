Умер хакер, выдавший США информатора WikiLeaks Челси Мэннинга

СЕГОДНЯ 12:48 2018-03-17T12:48:18+03:00

На момент смерти американцу Адриану Ламо было всего 37 лет

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Стало известно о том, что в возрасте 37 лет умер бывший хакер Адриан Ламо. Именно он в 2010 году передал американским властям информацию, позволившую арестовать информатора Wikileaks Челси Мэннинга. О смерти программиста сообщил его отец Марио Ламо.

"С огромной печалью и разбитым сердцем я сообщаю друзьям и близким Адриана о том, что он умер. Нас покинули светлый ум и сострадательная душа, которыми обладал мой любимый сын”, - написал мужчина в своем Facebook.

Между тем, как сообщает телеканал BBC, причины смерти бывшего хакера уже известны, однако, они пока не раскрываются.

Напомним, что Адриан Ламо известен своими масштабными кибер-атаками на такие компании как Microsoft и NY Times.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что бывший военнослужащий Челси-Брэдли Мэннинг, приговоренный к 35 годам лишения свободы после предоставленных хакером доказательств его причастности к материалам WikiLeaks, уже в тюрьме сменил свой пол на женский.