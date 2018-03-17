Постпред РФ при ОЗХО назвал страны, в которых могли создать "Новичок"
Нервно-паралитическое вещество из серии "Новичок", которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло быть произведено в США и Великобритании. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Он рассказал, что в 90-е годы западные спецслужбы вывезли из нашей страны группу химиков вместе с документацией. Эти наработки позволили европейцам и дальше развивать программу по созданию высокотоксичных химикатов, чтобы в конечном итоге добиться определенных результатов.
"Это, в первую очередь, сама Великобритания, а также США", - цитирует "Интерфакс" Шульгина.
Ранее постпред РФ в ОЗХО также заявил, что отказ британских властей сотрудничать с Россией по делу Скрипаля даже через посредников говорит лишь об отсутствии каких-либо доказательств причастности Москвы к отравлению. Именно с такими обвинениями Лондон выступил против Кремля, заявив о высылке 23 наших дипломатов.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российские власти уже ввели ответные меры на данные действия, объявив персонами нон-грата стольких же сотрудников британских диппредставительств.
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