Совфед обеспокоен возможными провокациями против россиян на Украине

СЕГОДНЯ 13:28 2018-03-17T13:28:32+03:00

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В день голосования на выборах президента РФ на Украине возможны провокации, направленные против российских граждан. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Вызывает большую озабоченность эта ситуация. Мы понимаем, что возможны провокации и возможны прямые угрозы безопасности, здоровью и жизни наших граждан со стороны националистических структур на Украине", - сказал сенатор во время встречи с международными наблюдателями.

Он подчеркнул, что на Украине подобные угрозы в адрес россиян высказывают довольно открыто, однако, власти страны не принимают никаких мер, что вызывает "очень большую тревогу". Косачев пообещал и дальше следить за происходящим в незалежной.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сразу несколько украинских неонационалистических движений заявили о намерении прийти к российским дипмиссиям и блокировать их работу в день президентских выборов. Также радикалы планируют устроить своеобразный "коридор позора" для граждан РФ, пришедших на избирательные участки.