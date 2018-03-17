В России могут создать моральный кодекс для депутатов

СЕГОДНЯ 13:43 2018-03-17T13:44:34+03:00

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В России может появиться моральный кодекс для депутатов. С такой инициативой к председателю Государственной думы Вячеславу Володину планирует обратиться член Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Так, он предложил депутатам отказаться от демонстрации роскоши в социальных сетях, частных перелётов бизнес-классом, необоснованного использования служебного положения, а также воздержаться от навязчивых сексуальных ухаживаний в ходе работы.

"До сих пор, к сожалению, мы слышим о случаях, когда тот или иной народный избранник или ближайший член его семьи своими действиями порочат свою репутацию и репутацию отечественного парламентаризма", - цитирует телеканал RT Петрова.

Предполагается, что документ будет носить рекомендательный характер, но ознакомиться с ним обязаны будут все депутаты.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сразу несколько журналисток обвинили народного избранника Леонида Слуцкого в домогательствах, хотя сам мужчина факт приставаний отрицает.