Десять человек погибли в результате крушения самолета на Филиппинах

СЕГОДНЯ 13:58 2018-03-17T13:58:12+03:00

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По меньшей мере десять человек погибли при крушении самолета на Филиппинах. Среди жертв трагедии трое несовершеннолетних.

Известно, что небольшой двухдвигательный самолет Piper PA-23 Apache авиакомпании Lite Air Express рухнул на жилой дом в городе Пларидел в субботу, 17 марта, в 11:21 по местному времени.

В этот момент в здании находилась семья из пятерых человек - бабушка, мама, а также трое детей в возрасте 7, 10 и 17 лет, которые приступили к обеду. Все они погибли. Их тела были извлечены из-под обломков дома. Муж погибший в момент происшествия находился на работе, еще один ребенок был в школе, передает телеканал CNN Philippines

Между тем, причины случившегося пока неизвестны.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 11 марта небольшой частный самолет дочери бизнесмена разбился в горах Ирана. Тогда жертвами авиакатастрофы стали 11 молодых женщин, включая трех членов экипажа.