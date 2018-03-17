Сайт российских наблюдателей на выборах подвергся масштабной DDoS-атаке

СЕГОДНЯ 14:15 2018-03-17T14:15:56+03:00

На сайте «Национального общественного мониторинга» можно отслеживать актуальную информацию по нарушениям на выборах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 17 марта было совершено более 300 тысяч аномальных запросов к серверу

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В ночь на субботу, 17 марта, сайт сети российских общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) подвергся масштабной DDoS-атаке. Как уточнил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев, в общей сложности было совершено более 300 тысяч аномальных запросов к серверу, при этом мощность DDoS-атаки составила около 1 Гб в секунду.

«Накануне выборов, в ночь с пятницы на субботу, на сайт НОМ была совершена DDоS-атака. С IP-адресов со всего мира в ночной период было совершено более 300 тысяч аномальных запросов к нашему серверу», - сказал Коломойцев ТАСС.

Между тем, как подчеркнул собеседник агентства, в конце концов атаку удалось отбить.

Стоит отметить, что на сайте «Национального общественного мониторинга» можно отслеживать актуальную информацию по нарушениям на президентских выборах в РФ. Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно НОМ установил мировой рекорд, обучив 29 тысяч наблюдателей: как ожидается, 18 марта они будут следить за прозрачностью выборов.