МИД Британии: ответные меры России не изменят позиции Лондона по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 14:38 2018-03-17T14:39:00+03:00

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В министерстве иностранных дел Великобритании прокомментировали ответ РФ на меры, принятые Лондоном в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Так, в британском внешнеполитическом ведомстве заверили, что реакция России не изменит позиции властей Соединенного Королевства, которые продолжают безосновательно считать Москву причастной к покушению на бывшего шпиона.

«Ответ России не меняет сути дела - покушение на убийство двух человек на британской земле, для которого нет другого вывода, кроме того, что российское государство несет ответственность», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Также там отмечается, что Британия «продолжает верить» в то, что прекращение диалога с РФ не отвечает ее национальным интересам. «У нас нет разногласий с народом России, и мы продолжаем верить в то, что не в наших национальных интересах прекращать диалог между нашими странами, однако на российском государстве лежит ответственность за то, чтобы отвечать за свои действия», - заявили британские дипломаты.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти сразу обвинили РФ в причастности к отравлению, не представив при этом никаких доказательств. А 15 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов с РФ на высоком уровне.

Россия же в ответ также решила выслать 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва объявила о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в РФ.