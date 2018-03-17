Валерий Радаев: Дорожные службы работают отвратительно

СЕГОДНЯ 14:43 2018-03-17T14:50:35+03:00

Губернатор остался недоволен тем, как организована работа на центральных и второстепенных улицах в Ленинском, Кировском районах

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Сегодня, 17 марта, снегопад не дает спуску дворникам и профильным службам. Губернатор Валерий Радаев лично проверил, как идет уборка снега в Саратове. В рейде его сопровождали глава города Михаил Исаев, зампред Правительства Александр Буренин, министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин, руководитель жилинспекции Сергей Вербин.

Валерий Радаев остался недоволен тем, как организована работа на центральных и второстепенных улицах в Ленинском, Кировском районах.

- Дорожные службы работают отвратительно. При имеющимся количестве технике можно организовать работу качественно, на результат. Сейчас его нет. Меняйте подходы, меняйте управленческие кадры, если видите, что не справляются. Люди должны ощущать отдачу от вашей работы, - подчеркнул глава региона.

Перед зампредом Бурениным, руководителями минтранса и минстроя Валерий Радаев поставил задачу совместно с городом выстроить организационные процессы.

- Помогайте муниципальной власти, если видите, что у них не получается. Спрос со всех. Сейчас в работе неэффективные подходы: проезжую часть очистили, тротуары в снегу. Людям, особенно пожилым, сложно передвигаться. Нет системной работы. Беретесь за квартал - отработайте его комплексно: дорога, тротуары. Привлекайте тяжелую технику с предприятий, с районов. Наведите порядок в городе. На сегодня - неудовлетворительная оценка за вашу деятельность, - вынес свою оценку губернатор.

Он объявил выговоры зампреду Александру Буренину, главе минстроя Дмитрию Тепину, замминистра транспорта Сергею Плешакову, начальнику госжилинспекции Сергею Вербину. Чиновникам мэрии глава региона рекомендовал пересмотреть подходы в планировании и выполнении уборки города от снега.