2018-03-17T14:57:41+03:00
Москва

В Москве в ближайшее время откроют три новые станции метро

Речь идет о станциях «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская»
Дарья ИВАШКИНА
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Новая станция «Окружная»Новая станция «Окружная»Фото: Алиса ТИТКО
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В субботу, 17 марта, стало известно, что в Москве готовятся к открытию три новых станции Люблинско-Дмитровской - салатовой - линии метро. Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» планируется открыть для пассажиров уже в течение ближайшей недели.

По словам заместителя градоначальника, эти станции уже готовы, в настоящее время они «обживаются», а системы тестируются. «Сейчас идет обживание помещений будущих станций: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Завершается тестирование инженерных систем, в течение ближайших дней участок будет запущен», - цитирует Хуснуллина «Интерфакс».

Также чиновник подтвердил, что к 2022 году Люблинско-Дмитровскую линию метро планируется продлить до поселка Северный.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля был открыт первый участок Большой кольцевой линии московского метро‍: поезда начали ходить от «Петровского парка» до «Делового центра». По задумке, пять новых станций должны снизить нагрузку на существующие линии подземки.

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