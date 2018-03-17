2018-03-17T15:10:04+03:00
В мире

В Скотланд-Ярде заявили, что расследование дела Скрипаля может занять месяцы

Британские полицейские рассматривают данный процесс как "чрезвычайно сложный" и "кропотливый"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Расследованием дела занимаются около 250 опытных специалистовРасследованием дела занимаются около 250 опытных специалистовФото: REUTERS
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Расследование скандального дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля может затянуться на несколько недель или даже месяцев. Такое заявление сделали в Скотланд-Ярде.

"К настоящему моменту следователи собрали 762 вещдоков и изучили около четырёх тысяч часов записей с камер видеонаблюдения. Они добиваются хороших результатов в этом кропотливом расследовании, которое может продлиться несколько недель, если не месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте штаб-квартиры полиции Англии.

При этом, отмечается, что на данный момент следователями были опрошены порядка 400 свидетелей, ещё сотни людей планируют дать показания в ближайшее время. Всего в этом "чрезвычайно сложном" раследовании задействовано около 250 опытных специалистов контртеррористического отделения, которые работают над делом круглосуточно.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии возле торгового центра в Солсбери. Позже власти Великобритании заявили, что пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом из серии "Новичок".

В результате Лондон решил обвинить во всем случившемся Россию и временно прервать любые дипломатические контакты между странами. При этом никаких доказательств представлено так и не было.

Ранее Москва приняла ответные меры и сообщила о признании 23 британских дипломатов персонами нон-грата (именно столько сотрудников нашей дипмиссии было выслано из королевства).

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