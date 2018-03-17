2018-03-17T15:43:59+03:00
Политика

Журналистку телеканала "Россия 24" выдворили с территории Украины

СБУ обвинила Наталью Гончарову в подготовке "информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента России"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российской журналистки запретили въезд на Украину сроком на три года. Фото: Валерий Матыцин ТАССРоссийской журналистки запретили въезд на Украину сроком на три года. Фото: Валерий Матыцин ТАСС
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Служба безопасности Украины выдворила журналистку телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову с территории страны и запретила ей въезд сроком на три года. В ведомстве заявили, что девушка якобы готовила проведение "информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ".

"Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искажённом виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины", — говорится в заявлении СБУ, опубликованном на сайте ведомства.

Там же уточняется, что "противоправные" действия Гончаровой осуществляются с подачи "страны-агрессора" и противоречат интересам национальной безопасности Украины.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что киевские власти довольно регулярно выдворяют российских журналистов с территории своей страны. Так, в принудительном порядке покинуть Украину пришлось корреспондентам Первого канала Александру Черепнину и Елене Макаровой, сотруднице телеканала "Россия 24" Марии Саушкиной и журналисту НТВ Вячеславу Немышеву.

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