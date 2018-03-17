2018-03-17T16:04:04+03:00
Политика

Ситуационный центр по наблюдению за выборами заработает 17 марта

Данный орган будет осуществлять оперативный мониторинг возможных нарушений в ходе избирательного процесса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 годаВыборы президента России состоятся 18 марта 2018 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 17 марта, начнет свою работу Ситуационный центр по наблюдению за выборами президента России. Такое заявление сделали в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Орган будет в онлайн режиме собирать информацию от 144 тысяч наблюдателей через специальный сайт, сообщения в СМИ и онлайн-публикации и проводить оперативный мониторинг возможных нарушений в ходе избирательного процесса. Также будет работать горячая линия, куда любой гражданин может позвонить и оставить жалобу.

Более того, в рамках работы Ситуационного центра будут проведены брифинги членов рабочей группы совещательного органа, телемосты с общественными наблюдателями и выступления различных организаций.

Отметим, что начало работы СЦ запланировало на 17 марта 23:00 по мск, а завершение - на 19 марта 12:00.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, в Центризбиркоме не знают точного числа наблюдателей, которые будут присутствовать на выборах президента, однако рассчитывают, что их будет много на каждом участке.

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