Ситуационный центр по наблюдению за выборами заработает 17 марта
В субботу, 17 марта, начнет свою работу Ситуационный центр по наблюдению за выборами президента России. Такое заявление сделали в пресс-службе Общественной палаты РФ.
Орган будет в онлайн режиме собирать информацию от 144 тысяч наблюдателей через специальный сайт, сообщения в СМИ и онлайн-публикации и проводить оперативный мониторинг возможных нарушений в ходе избирательного процесса. Также будет работать горячая линия, куда любой гражданин может позвонить и оставить жалобу.
Более того, в рамках работы Ситуационного центра будут проведены брифинги членов рабочей группы совещательного органа, телемосты с общественными наблюдателями и выступления различных организаций.
Отметим, что начало работы СЦ запланировало на 17 марта 23:00 по мск, а завершение - на 19 марта 12:00.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, в Центризбиркоме не знают точного числа наблюдателей, которые будут присутствовать на выборах президента, однако рассчитывают, что их будет много на каждом участке.