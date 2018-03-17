Лавров: спецназ США, Великобритании и Франции активно работает в Сирии

СЕГОДНЯ 16:17 2018-03-17T16:17:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об участии спецназа ряда западных стран в сирийском конфликте. По его словам, в арабской республике активно работают спецназовцы из США, Великобритании и Франции.

«Что касается "прокси-войны", то она, наверное имеет место на стороне оппозиции. Потому что на земле находятся спецназовцы из Соединенных Штатов, они уже это не отрицают, без "рекламы" работает спецназ и Великобритании, и Франции и других стран. Так что это уже не столько "прокси", сколько прямое вовлечение в войну», - сказал Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана, опубликованном на сайте МИД РФ.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что присутствие в Сирии вооруженных сил других стран, кроме России, незаконно. Однако Москва понимает сложность ситуации, поэтому «наши военные находятся в постоянном контакте с американцами».

«Безусловно, мы осуждаем нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории. <…> Но мы реалисты, мы понимаем, что не воевать же с ними», - добавил министр.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Минобороны РФ заметили, что на подконтрольной террористам территории спецназ США чувствует себя в безопасности.