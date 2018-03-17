В Москве эвакуируют ТЦ «Охотный ряд» из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 16:34 2018-03-17T16:34:18+03:00

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В субботу, 17 марта, поступило очередное анонимное сообщение о «минировании» торгового центра «Охотный ряд», расположенного в центре Москвы по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2. В связи с этим экстренные службы столицы решили эвакуировать всех посетителей и персонал ТЦ.

«После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра "Охотный ряд" <…> эвакуируют посетителей и персонал», - сказал источник в экстренных службах РИА Новости.

Отметим, в последнее время ТЦ «Охотный ряд» эвакуируют практически регулярно. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 25 февраля неизвестный также позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе в торговом центре. Кроме того, посетителей ТЦ эвакуировали и 8 марта, причем также из-за угрозы взрыва. Кстати, в обоих случаях тревога оказалась ложной.