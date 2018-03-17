2018-03-17T18:21:07+03:00
Спорт

Фанаты подарили Медведевой копию золотой олимпийской медали

‍Ведь на Олимпиаде-2018 спортсменке так и не удалось взять золото
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: со страницы Евгении Медведевой в InstagramФото: со страницы Евгении Медведевой в Instagram
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Фанаты подарили российской фигуристке Евгении Медведевой золотую медаль. Дело в том, что на XXIII зимних Олимпийских играх, которые прошли в минувшем феврале в южнокорейском Пхенчхане, она завоевала только серебряные награды.

Так, медаль, которую спортсменке вручили болельщики, стилизована под золотую награду Олимпиады-2018. Однако вместо олимпийских колец на ней изображены пять переплетенных сердец, над которыми написано «Рождена творить историю».

Кстати, о приятном сюрпризе, устроенном поклонниками, рассказала сама Медведева. «Сегодня я получила третью олимпийскую медаль. Мои болельщики - лучшие в мире», - написала спортсменка в своем Instagram.

Напомним, 18-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой мира. А на Олимпиаде-2018 она завоевала две серебряные награды - в командном и личном турнирах.

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