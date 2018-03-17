Участок желтой линии московского метро до «Рассказовки» планируют запустить к лету

СЕГОДНЯ 18:07 2018-03-17T18:07:32+03:00

А к 2020 году столичные власти хотят соединить западную и восточную части ветки

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В субботу, 16 марта, стало известно, что участок Калининско-Солнцевской (желтой) линии московского метро - от действующей станции «Раменки» до «Рассказовки» - должны запустить уже к лету этого года. Речь идет об участке, на котором разместится семь новых станций - «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и собственно «Рассказовка».

А вот соединить западную и восточную части Калининско-Солнцевской линии планируется к 2020 году.

Как ожидается, стройкомплекс Москвы передаст на баланс метрополитена станцию «Рассказовка» 19 марта. «Уже 19 марта метрополитен начнет принимать станцию "Рассказовка" в эксплуатацию, дальше по графику, в мае - "Новопеределкино», - цитирует заммэра Москвы Марата Хуснуллина ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в течение ближайшей недели в Москве откроют три новые станции метро - «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую».