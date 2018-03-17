Россия сделала представление США о недопустимости заявлений о готовности бомбить Дамаск

СЕГОДНЯ 18:23 2018-03-17T18:23:06+03:00

Стало известно, как Москва отреагировала на слова американского постпреда Никки Хейли, сказанные ей 12 марта в ходе заседания Совбеза ООН

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как Москва отреагировала на заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о готовности Вашингтона нанести удары по сирийским правительственным войскам.

По словам российского дипломата, наша страна сделала представление Вашингтону, в котором было сказано о недопустимости подобных высказываний в адрес Дамаска, особенно учитывая тот факт, что арабская республика на протяжении нескольких лет борется с международным терроризмом.

«Я вам могу сказать, что сразу после того, как были озвучены заявления американского официального представителя в Совете Безопасности (СБ) ООН, Москва сделала Вашингтону представление на этот счет», - сказала Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 марта в ходе заседания Совбеза ООН Никки Хейли заявила, что США могут вновь нанести удары по сирийским правительственным войскам, если не удастся установить режим прекращения огня в Восточной Гуте.