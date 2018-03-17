В Госдуме ответили на слова Порошенко о «девяти граммах свинца»

СЕГОДНЯ 18:48 2018-03-17T18:48:11+03:00

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В Госдуме прокомментировали слова президента Украины Петра Порошенко о готовности «дать отпор» России и о «девяти граммах свинца», которые, по утверждению лидера соседнего государства, припасены у Киева для каждого, кто «придет с мечом».

Как заметил замглавы думского комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, политики незалежной любят соревноваться в ораторском искусстве, когда речь идет о стратегии и обороне. Причем, по словам депутата, у украинского лидера «самые острые фразы засели из советских и российских фильмов». По мнению Бальбека, выражение «девять граммов» Порошенко взял из песни героя картины «Белое солнце пустыни».

«В вопросах, касающихся стратегии и обороноспособности, украинские политики соревнуются в ораторском искусстве и хвастовстве, но по-прежнему главный - Петр Порошенко. Когда горят танки ВСУ в Донбассе, то остается лишь одно - угрожать России, потому что с ней точно воевать не придется», - сказал депутат.

Также Бальбек подчеркнул, что глава незалежной, делая подобные заявления, пытается отвлечь украинцев от реальных проблем. «Главная цель подобных заявлений - это подбадривание населения, что все не так плохо, и воспитание молодежи по принципу «все будет наше, дайте только время», - заявил российский политик в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Украины выступил с заявлением о том, что его страна способна «дать отпор российскому вторжению».