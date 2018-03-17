Рейсовый автобус в Москве столкнулся с грузовиком: девять человек пострадали
Среди раненых - шестеро детей
Среди пострадавших пассажиров, а их по самым последним данным уже 9, шестеро - несовершеннолетние Фото: Московский авиационный центр.
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Около четырех часов дня 17 марта в Москве рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Саларьево -Марьинский парк» столкнулся с грузовиком. Все произошло на 24-м километре Киевского шоссе.
Среди пострадавших пассажиров, а их по самым последним данным уже 9, шестеро - несовершеннолетние, сообщили в ГУ МВД.
К месту происшествия тут же вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра.
Экипаж эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину среднего возраста. С травмами различной степени тяжести ее доставили в одну из больниц Москвы. На борту вертолета ее сопровождала авиамедицинская бригада.