Рейсовый автобус в Москве столкнулся с грузовиком: девять человек пострадали

СЕГОДНЯ 19:10 2018-03-17T19:39:30+03:00

Среди пострадавших пассажиров, а их по самым последним данным уже 9, шестеро - несовершеннолетние Фото: Московский авиационный центр.

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Около четырех часов дня 17 марта в Москве рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Саларьево -Марьинский парк» столкнулся с грузовиком. Все произошло на 24-м километре Киевского шоссе.

Среди пострадавших пассажиров, а их по самым последним данным уже 9, шестеро - несовершеннолетние, сообщили в ГУ МВД.

К месту происшествия тут же вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра.

Экипаж эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину среднего возраста. С травмами различной степени тяжести ее доставили в одну из больниц Москвы. На борту вертолета ее сопровождала авиамедицинская бригада.