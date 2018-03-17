Лавров: Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия

СЕГОДНЯ 19:33 2018-03-17T19:33:50+03:00

По мнению министра, не пойдут на такой шаг и остальные страны, обладающие оружием массового поражения

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что наша стране не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года.

Дело в том, что в Москве считают невозможным полный отказ от оружия массового поражения в директивном порядке. «Мы не будем его подписывать (ДЗЯО), потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально», - сказал Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, руководитель российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что остальные страны, обладающие ядерным оружием, также не присоединятся к Договору о запрещении ядерного оружия. По мнению министра, оптимальный путь к безъядерному миру - следовать договоренностям, закрепленным в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Отметим, глава МИД РФ уже не в первый раз делает подобное заявление. О нежелании России присоединяться к ДЗЯО он говорил и на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН в январе.