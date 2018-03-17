В водительские права могут внести отметку о согласии на посмертное донорство
В субботу, 17 марта, стало известно о том, что российское правительство в настоящее время рассматривает подготовленный Минздравом законопроект, регулирующий донорство и трансплантацию в нашей стране.
В частности, этот документ предлагает формирование и ведение Федерального регистра доноров органов. Причем одним из способов наполнения этого списка может стать проставление отметок в водительских правах о согласии на посмертное донорство либо отказе от этой процедуры. Такое предложение в Минздрав России направили Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд «Здоровье».
Так, согласно проекту закона, поставить соответствующую отметку можно будет при получении удостоверения или его замене, сообщает RT.
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