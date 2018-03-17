Памфилова: Науэрт не понимает, о чем говорит от лица Госдепа

СЕГОДНЯ 20:38 2018-03-17T20:39:35+03:00

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала заявление официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт о якобы недопуске более пяти тысяч журналистов к наблюдению за президентскими выборами в РФ. Так, она назвала слова пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства «грубой некомпетентной ложью».

«Грубая некомпетентная ложь. Я даже не могу найти подходящего слова: сказать, что потрясает и вызывает недоумение - уже нет. Скорее вызывает насмешку уровень компетентности лиц, официально представляющих Госдеп», - сказала Памфилова РИА Новости.

Также глава ЦИК выразила мнение, что Науэрт не понимает, о чем говорит от лица госдепартамента. «Очевидно, что эта госпожа "плавает" в вопросе и плохо понимает, о чем она говорит», - заметила председатель Центризбиркома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 16 марта, Хезер Науэрт написала в своем Twitter о том, что ЦИК РФ якобы отказался предоставить статус наблюдателя более чем пяти тысячам представителей СМИ. При этом пресс-секретарь Госдепа не назвала источник получения данной информации.