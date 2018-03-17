2018-03-17T20:39:35+03:00
Политика

Памфилова: Науэрт не понимает, о чем говорит от лица Госдепа

Глава ЦИК России прокомментировала заявление представителя госдепартамента США о якобы отказе в статусе наблюдателя представителям СМИ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments35
Глава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала заявление официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт о якобы недопуске более пяти тысяч журналистов к наблюдению за президентскими выборами в РФ. Так, она назвала слова пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства «грубой некомпетентной ложью».

«Грубая некомпетентная ложь. Я даже не могу найти подходящего слова: сказать, что потрясает и вызывает недоумение - уже нет. Скорее вызывает насмешку уровень компетентности лиц, официально представляющих Госдеп», - сказала Памфилова РИА Новости.

Также глава ЦИК выразила мнение, что Науэрт не понимает, о чем говорит от лица госдепартамента. «Очевидно, что эта госпожа "плавает" в вопросе и плохо понимает, о чем она говорит», - заметила председатель Центризбиркома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 16 марта, Хезер Науэрт написала в своем Twitter о том, что ЦИК РФ якобы отказался предоставить статус наблюдателя более чем пяти тысячам представителей СМИ. При этом пресс-секретарь Госдепа не назвала источник получения данной информации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Захарова: глава Британского совета остается в России
Савченко заявила о готовности украинских военных к госперевороту
МИД РФ: ответные меры на действия Лондона принимались с учетом возможных последствия
В Москве второй раз за день «заминировали» торговый центр «Охотный ряд»
Facebook заблокировал работавшую на предвыборную кампанию Трампа фирму
В водительские права могут внести отметку о согласии на посмертное донорство
Лавров: Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия
Захарова рассказала о связи дела Скрипаля с успехами России в Сирии
Рейсовый автобус в Москве столкнулся с грузовиком: девять человек пострадали
В Госдуме ответили на слова Порошенко о «девяти граммах свинца»
Россия сделала представление США о недопустимости заявлений о готовности бомбить Дамаск
Участок желтой линии московского метро до «Рассказовки» планируют запустить к лету
Фанаты подарили Медведевой копию золотой олимпийской медали
Мэй пообещала в ближайшие дни ответить на высылку британских дипломатов из России
Генштаб РФ заявил о возможной подготовке США к ударам по Сирии
Захарова опровергла сообщения о разработке «Новичка» в России и СССР
В Москве эвакуируют ТЦ «Охотный ряд» из-за угрозы взрыва
Лавров: спецназ США, Великобритании и Франции активно работает в Сирии
Ситуационный центр по наблюдению за выборами заработает 17 марта