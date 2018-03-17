В Москве второй раз за день «заминировали» торговый центр «Охотный ряд»

СЕГОДНЯ 20:59 2018-03-17T20:59:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу вечером, 17 марта, неизвестные вновь сообщили о «минировании» торгового центра «Охотный ряд» в Москве. Таким образом, это уже второй анонимный звонок с угрозой взрыва за день.

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2, в торговом комплексе "Охотный ряд"», - сказал осведомленный источник «Интерфаксу». При этом собеседник агентства уточнил, что в настоящее время решается вопрос об эвакуации посетителей и персонала ТЦ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 17 марта, также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре «Охотный ряд». Тогда экстренные службы столицы приняли решение вывести всех людей из магазина. Однако тревога оказалась ложной: никаких взрывных устройств в ТЦ правоохранители так и не нашли.