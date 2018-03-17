2018-03-17T20:59:02+03:00
Москва

В Москве второй раз за день «заминировали» торговый центр «Охотный ряд»

Решается вопрос об эвакуации посетителей и персонала ТЦ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кинологи целый день работают в торговом центре «Охотный ряд» в МосквеКинологи целый день работают в торговом центре «Охотный ряд» в МосквеФото: Инна УЛЬРИХ
Изменить размер текста:

В субботу вечером, 17 марта, неизвестные вновь сообщили о «минировании» торгового центра «Охотный ряд» в Москве. Таким образом, это уже второй анонимный звонок с угрозой взрыва за день.

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2, в торговом комплексе "Охотный ряд"», - сказал осведомленный источник «Интерфаксу». При этом собеседник агентства уточнил, что в настоящее время решается вопрос об эвакуации посетителей и персонала ТЦ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 17 марта, также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре «Охотный ряд». Тогда экстренные службы столицы приняли решение вывести всех людей из магазина. Однако тревога оказалась ложной: никаких взрывных устройств в ТЦ правоохранители так и не нашли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Захарова: глава Британского совета остается в России
Савченко заявила о готовности украинских военных к госперевороту
МИД РФ: ответные меры на действия Лондона принимались с учетом возможных последствия
Памфилова: Науэрт не понимает, о чем говорит от лица Госдепа
Facebook заблокировал работавшую на предвыборную кампанию Трампа фирму
В водительские права могут внести отметку о согласии на посмертное донорство
Лавров: Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия
Захарова рассказала о связи дела Скрипаля с успехами России в Сирии
Рейсовый автобус в Москве столкнулся с грузовиком: девять человек пострадали
В Госдуме ответили на слова Порошенко о «девяти граммах свинца»
Россия сделала представление США о недопустимости заявлений о готовности бомбить Дамаск
Участок желтой линии московского метро до «Рассказовки» планируют запустить к лету
Фанаты подарили Медведевой копию золотой олимпийской медали
Мэй пообещала в ближайшие дни ответить на высылку британских дипломатов из России
Генштаб РФ заявил о возможной подготовке США к ударам по Сирии
Захарова опровергла сообщения о разработке «Новичка» в России и СССР
В Москве эвакуируют ТЦ «Охотный ряд» из-за угрозы взрыва
Лавров: спецназ США, Великобритании и Франции активно работает в Сирии
Ситуационный центр по наблюдению за выборами заработает 17 марта