Савченко заявила о готовности украинских военных к госперевороту

СЕГОДНЯ 21:40 2018-03-17T21:40:34+03:00

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о готовности украинских военных к государственному перевороту. По ее словам, в вооруженных силах страны (ВСУ) «более чем достаточно» служащих, согласных свергнуть действующую власть. Причем, как заметила нардеп, подобные настроения наблюдались в рядах ВСУ уже очень давно.

«Военные - люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», - сказала Савченко в интервью украинским СМИ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее генпрокурор незалежной Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады. По его заверениям, парламентарий собиралась уничтожить как минимум половину депутатского корпуса. Как считает Луценко, она планировала «минометами обрушить купол здания парламента и автоматами добивать тех, кто выживет». Причем украинский генпрокурор уже попросил Раду отменить депутатскую неприкосновенность подозреваемой.