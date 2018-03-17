Захарова: глава Британского совета остается в России

СЕГОДНЯ 22:05 2018-03-17T22:05:57+03:00

Как заметила представитель МИД РФ, он может выполнять функции советника по культуре при посольстве

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что руководитель Британского совета, прекращающего работу в России, остается в нашей стране и может выполнять функции советника по культуре при посольстве.

«Руководитель Британского совета остается в России. Я ни в коем случае не хочу диктовать или влезать, так сказать, в их иерархию, но он может выполнять все функции советника по культуре и продолжать все те программы, которые имеются», - сказала Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу МИД РФ объявил о высылке из страны 23 британских дипломатов, а также о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в России. Таким образом Москва ответила на меры, принятые Лондоном в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.