2018-03-17T22:33:13+03:00
Политика

Заработал сайт видеотрансляции с избирательных участков

Через этот портал все желающие смогут следить за голосованием на выборах президента РФ
Дарья ИВАШКИНА
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18 марта 2018 года состоятся выборы президента России18 марта 2018 года состоятся выборы президента РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу вечером, 17 марта, заработал сайт, на котором в день выборов президента России будет вестись видеотрансляция с избирательных участков. Таким образом, теперь все желающие смогут следить в режиме реального времени за голосованием, которое пройдет в нашей стране уже в это воскресенье, 18 марта.

Стоит отметить, что камерами оборудовано большинство участков для голосования на президентских выборах. По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, в помещениях, где будет вестить видеонаблюдение, проголосуют более 80% избирателей. Так, в общей сложности видеокамерами оборудованы 46 046 объектов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. В итоговый список официально зарегистрированных кандидатов на высший государственный пост вошли восемь человек.

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