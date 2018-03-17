2018-03-17T22:51:50+03:00
Политика

Посол РФ о действиях Британии по делу Скрипаля: мы таких вещей не прощаем

При этом дипломат заверил, что Россия будет работать по этой проблеме, не выходя за рамки правового поля
Дарья ИВАШКИНА
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Посольство России в ЛондонеПосольство России в ЛондонеФото: REUTERS
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Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал действия британских властей в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, Москвы не забудет Лондону то, в какой манере он пытался действовать.

«Нам выдвинуты серьезные ультимативные обвинения. Мы таких вещей не прощаем», - сказал дипломат в эфире телеканала НТВ. При этом он заверил, что наша страна будет вести активную работу по этой проблеме, не выходя за рамки правового поля.

Также Яковенко подчеркнул, что Великобритания, выдвигая свои обвинения, так и не привела каких-либо доказательств или фактов по делу Скрипаля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее британские власти обвинили Россию в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь, после чего заявили о высылке российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ. Москва же, отвергнув все обвинения в свой адрес, объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Британии, закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в РФ.

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