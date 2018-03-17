Памфилова объявила о старте президентских выборов

СЕГОДНЯ 23:01 2018-03-17T23:17:57+03:00

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Президентские выборы стартовали в России. Об этом объявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Я очень волнуюсь сегодня. Стартуем», - заявила председатель ЦИК. При этом она поблагодарила всех своих коллег за проделанную работу, ведь подготовка к выборам началась задолго до старта официальной предвыборной кампании.

Стоит отметить, что в 23:00 мск субботы первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы в РФ пройдут 18 марта. Избирательные участки в этот день будут открыты во всех регионах нашей страны с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Бороться же за высший государственный пост будут в общей сложности восемь человек: Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз», Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский («Яблоко»).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты