На Чукотке открылось 55 избирательных участков

СЕГОДНЯ 23:16 2018-03-17T23:16:21+03:00

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Сегодня, 18 марта, в 8:00 по местному времени одними из первых в России начали голосовать жители Чукотки. Всего на территории округа открылись 55 избирательных участков, сообщает ИА «Чукотка».

Все 55 участков начали работу без задержек в восемь утра. Голосование будет продолжаться до 20:00, в списках избирателей числится более 30 тысяч человек.

«На первое января у нас зарегистрировано 33208 избирателей. Но до последнего времени мы уточняли информацию с учетом нового порядка включения и исключения из списков. Так не могут голосовать отбывающие наказание граждане и те, кто прописаны в других регионах», - сообщила председатель окружной избирательной комиссии Оксана Талызина.

Жители других регионов России смогут проголосовать на Чукотке, если они до 12 марта сделали соответствующее заявление в МФЦ или на портале Госуслуг. В избиркоме отметили, что в округе так поступили более пяти тысяч избирателей. С заявлениями об исключении или включении в списки в МФЦ обратились 4,9 тыс граждан и 522 человека оформили такое решение с помощью Госуслуг.