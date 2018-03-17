СЕГОДНЯ 23:19 2018-03-17T23:21:00+03:00

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На Камчатке началось голосование по выборам Президента России. В 8 часов утра по местному времени для населения открылись 194 избирательных участка.

«Все избирательные участки готовы к голосованию. В общей сложности к выборам было изготовлено 240 303 избирательных бюллетеней, в том числе 82 800 для голосования с использованием КОИБ – электронных комплексов обработки данных. 37 технических средств подсчета голосов установлены на избирательных участках в Петропавловске-Камчатском и Елизове», сообщили в избирательной комиссии Камчатского края.

По данным краевого избиркома принять участие в голосовании 18 марта могут порядка 230 000 человек, зарегистрированных на территории региона. Уже известно, что по месту нахождения, то есть не на своих участках, проголосуют более 10 тысяч человек. Ранее они подали соответствующие заявления в территориальные и участковые избирательные комиссии, МФЦ или оформили их на портале Госуслуг.

«Правом досрочного голосования воспользовались порядка 6,7 тысяч человек. Это избиратели, которые находятся в отдалённых и труднодоступных местностях, а также на морских судах, находящихся в плавании», - отметили в избиркоме.

Голосование продлится до 20:00. При обращении на участок каждому избирателю необходимо иметь при себе паспорт.