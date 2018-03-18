Президент Маврикия подала в отставку из-за обвинений в коррупции
В субботу, 17 марта, глава восточноафриканского государства Маврикий Амина Гуриб-Факим подала в отставку. После того, как ее обвинили в коррупции.
Как сообщает информагентство Associated Press, полномочия президента прекращаются 23 марта. Гуриб-Факим уличили в том, что она использовала в личных целях кредитную карту, которую ей подарила некая неправительственная организация из Анголы. При этом у основателя этой НПО есть большое желание вести бизнес в Маврикии. Также об этом человеке известно, что власти Португалии завели на него дело по подозрению в мошенничестве и ведут расследование.
Ранее 58-летняя президент островного государства признала, что "неосмотрительно" пользовалась картой, которую, по ее словам, получила от лондонского Института Земли. Она даже вернула все потраченные $27 тысяч и подчеркнула, что все одбвинения в коррупции лживые.
Гуриб-Факим была избрана главой государства 2015 году, а до этого была деканом факультета естественных наук в Университете Маврикия. Она была единственной женщиной-президентом среди африканских стран.