Президент Маврикия подала в отставку из-за обвинений в коррупции

СЕГОДНЯ 00:11 2018-03-18T00:11:30+03:00

Глава государства получила в подарок от НПО из другой страны кредитную карту

Изменить размер текста: A A

В субботу, 17 марта, глава восточноафриканского государства Маврикий Амина Гуриб-Факим подала в отставку. После того, как ее обвинили в коррупции.

Как сообщает информагентство Associated Press, полномочия президента прекращаются 23 марта. Гуриб-Факим уличили в том, что она использовала в личных целях кредитную карту, которую ей подарила некая неправительственная организация из Анголы. При этом у основателя этой НПО есть большое желание вести бизнес в Маврикии. Также об этом человеке известно, что власти Португалии завели на него дело по подозрению в мошенничестве и ведут расследование.

Ранее 58-летняя президент островного государства признала, что "неосмотрительно" пользовалась картой, которую, по ее словам, получила от лондонского Института Земли. Она даже вернула все потраченные $27 тысяч и подчеркнула, что все одбвинения в коррупции лживые.

Гуриб-Факим была избрана главой государства 2015 году, а до этого была деканом факультета естественных наук в Университете Маврикия. Она была единственной женщиной-президентом среди африканских стран.