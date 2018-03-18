Первым в мире проголосовавшим на выборах президента России стал известный блогер

СЕГОДНЯ 00:41 2018-03-18T00:59:43+03:00

Михаил Ронкаинен отправился в Новую Зеландию, где избирательный участок открылся на час раньше, чем на территории РФ

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Тревел-блогер «Поехавший» Михаил Ронкаинен все-таки опередил другого известного видеоблогера Артема Кея (Александра Кондрашова) и стал первым гражданином России, отдавшим свой голос на выборах президента 2018 года.

Кей неосмотрительно объявил на своем YouTube-канале, что намерен проголосовать самым первым в РФ, и для этого поехал на Камчатку, где избирательные участки открываются первыми на территории страны. «Поехавший» эту идею подхватил и нашел место, где можно воспользоваться совим гражданским правом на час раньше – Новая Зеландия.

Таким образом Михаил Ронкаинен первым проголосовал в Окленде, где самым первым в мире открылся избирательный участок, охватывающий Тонга, Самоа и Новую Зеландию, передает сайт "360".

А 20-ти летний Кондрашов стал первым россиянином, проголосовавшим на территории России. Он отправил свой бюллетень в урну на участке в Петропавловск-Камчатском.

Гонка блогеров сопровождалась спором о том, можно ли засчитывать голосование на участках за рубежом. Возможно, Артем Кей решит оспорить титул «Поехавшего». Кстати, проигравший должен сбрить волосы и бороду.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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