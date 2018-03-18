Первые экзит-поллы начали проводить у избирательных участков на Камчатке

СЕГОДНЯ 00:54 2018-03-18T00:54:59+03:00

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Камчатка, которая традиционно начинает общероссийский выборный марафон и где уже открылись избирательные участки, всегда считалась своеобразным "политическим камертоном". Какую "ноту" она задаст - так и пройдут выборы в остальных регионах страны.

Вот и нынче здесь особенно озаботились тем, чтобы весь процесс - от голосования до подсчета голосов - проходил объективно и только...

Как известно, этому во многом способствуют различные научные методики, которые позволяют в ходе голосования, что называется "контролировать процесс" - разумеется, не оглашая при этом результатов - до того момента, пока не закроются все избирательные участки страны.

Как сообщает в эти минуты электронное издание "Полуостров Камчатка", студенты и научные сотрудники КамчатГТУ в день выборов проводят так называемый «Exit poll» - опрос граждан на выходе из участков. Доцент, кандидат социологических наук, декан факультета КамчатГТУ, руководитель регионального отделения Российского общества политологов Елена Клиппенштейн рассказала изданию, что еxit poll будет проводится на территории Петропавловска, Елизово и Вилючинка.

- Это научное исследование, которое помогает нам изучать электоральные настроения, а также проводить своего рода контроль результатов голосования, - цитирует политолога "Полуостров Камчатка. - То есть - выяснить непосредственно у людей, как распределились их предпочтения при голосовании, чтобы в дальнейшем сравнить с официальными результатами. Поэтому избиратели, на наш взгляд, сами заинтересованы участвовать в исследовании. Тем более, что, отвечая на вопрос интервьюера - "за кого вы проголосовали?", - вы уже никак не можете изменить свой голос, вы его уже отдали.

Кстати, у "Комсомолки" есть договоренность с ректором КамчатГТУ Сергеем Левковым, что примерно спустя два часа после начала голосования мы поговорим с ним в эфире Радио "Комсомольская правда " о том, как оно идет на избирательных участках, как организована там работа, как настроение избирателей. Надеемся обсудить также и тему опроса граждан на выходе с участков. Этот материал мы также разместим на сайте kp.ru

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