Пострадавших в Гудаури пригласили с семьями отдохнуть бесплатно в следующем году

СЕГОДНЯ 01:09 2018-03-18T01:09:56+03:00

Владельцы курорта хотят, чтобы у туристов остались о нем только хорошие впечатления

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Все пострадавшие на грузинском курорте Гудаури вместе с семьями могут приехать отдыхать сюда в следующем сезоне совершенно бесплатно. Компания «Red-Co» за свой счет пригласила тех, кто оказался на канатной дороге в момент ЧП.

«Мы желали бы, чтобы у них о Гудаури остались приятные впечатления, и сделаем все для этого в сезоне будущего года», говорится в заявлении компании.

Также «Red-Co» пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления, передает Интерфакс.

Как рассказывал сайт kp.ru, 16 марта канатная дорога на горнолыжном курорте вышла из строя из-за отключения электроэнергии. После этого кресла подъемника начали скатываться по троссам и на огромной скорости врезаться друг в друга. В результате инцидента пострадали в общей сложности более десяти человек, восемь из которых пришлось госпитализировать. Среди тех, кто оказался на подъемнике были и россияне. Четверо наших соотечественников получили легкие ушибы и ссадины.